Вчора ворог атакував українські позиції щонайменше 40 разів на низці напрямків.

Ситуація на фронті починає загострюватися. За добу українські захисники відбили понад 40 ворожих атак на низці напрямків, хоча до цього довгий час їх було менше 30. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Лиманському напрямку війська агресора вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Під Бахмутом росіяни намагалися наступати в напрямку Іванівського - успіху не мали.

"Протягом минулої доби, в результаті злагоджених дій підрозділів сил оборони, безповоротні втрати ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках склали більш як 160 осіб, ще близько 230 окупантів отримали поранення. Втрати противника в озброєнні та військовій техніці склали 28 одиниць", – відзначили в Генштабі.

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Південніше агресор зробив невдалу спробу наступу в напрямку Авдіївки, Сєвєрного і Невельського. Також відбито численні атаки загарбників в районі Мар'їнки, де окупанти в результаті втратили близько 70 осіб убитими і більше 100 пораненими. Було знищено 17 одиниць ворожої техніки.

Також Генштаб вперше повідомляє про наступальні дії ворога в напрямку Новосілки на Шахтарському напрямку - стик Запорізької та Донецької областей. Там атаки ворога теж були безуспішними. На цьому напрямку нашими воїнами був збитий ворожий вертоліт Ка-52.

Війна в Україні - останні новини

Минулої ночі агресор знову атакував Україну крилатими ракетами. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, ворог запустив 35 крилатих ракет з району Каспійського моря. Всі ракети було збито українською ППО.

Також минулої ночі окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до її критичних руйнувань. Почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища. Влада Херсонської області вже оголосила евакуацію.

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