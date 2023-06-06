Ситуація на фронті починає загострюватися. За добу українські захисники відбили понад 40 ворожих атак на низці напрямків, хоча до цього довгий час їх було менше 30. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, на Лиманському напрямку війська агресора вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Під Бахмутом росіяни намагалися наступати в напрямку Іванівського - успіху не мали.
"Протягом минулої доби, в результаті злагоджених дій підрозділів сил оборони, безповоротні втрати ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках склали більш як 160 осіб, ще близько 230 окупантів отримали поранення. Втрати противника в озброєнні та військовій техніці склали 28 одиниць", – відзначили в Генштабі.
Південніше агресор зробив невдалу спробу наступу в напрямку Авдіївки, Сєвєрного і Невельського. Також відбито численні атаки загарбників в районі Мар'їнки, де окупанти в результаті втратили близько 70 осіб убитими і більше 100 пораненими. Було знищено 17 одиниць ворожої техніки.
Також Генштаб вперше повідомляє про наступальні дії ворога в напрямку Новосілки на Шахтарському напрямку - стик Запорізької та Донецької областей. Там атаки ворога теж були безуспішними. На цьому напрямку нашими воїнами був збитий ворожий вертоліт Ка-52.
Війна в Україні - останні новини
Минулої ночі агресор знову атакував Україну крилатими ракетами. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, ворог запустив 35 крилатих ракет з району Каспійського моря. Всі ракети було збито українською ППО.
Також минулої ночі окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до її критичних руйнувань. Почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища. Влада Херсонської області вже оголосила евакуацію.