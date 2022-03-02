Корабель РФ атакував судно, яке стояло на рейді в порту, розташованому на Миколаївщині.

Російський корабель завдав ракетний удар по цивільному судну Banglar Samriddhi (під прапором Бангладеш) в порту Ольвія в Миколаївській області.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України в Facebook.

"За інформацією філії Ольвія, о 17:25 Banglar Samriddh (прапор Бангладеш), яке стоїть на рейді п. Ольвія, ВМС РФ завдано ракетного удару. Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Судно зайшло 23.02.2022 і стояло в очікуванні навантаження без можливості виходу.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що російські війська захопили український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого загинуло 13 прикордонників.

До острова підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" та патрульний корвет "Василий Быков", та запропонували бійцям Ізмаїльского прикордонного загону, які були на острові, здатися. Бійці відмовилися.

Згідно з записом радіодіалогу, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Українці відповіли: "Русский корабль, иди нах*й".

Пізніше у Військово-Морських силах Збройних сил України повідомили, що українські військовослужбовці з острова Зміїний живі, але знаходяться у полоні.

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