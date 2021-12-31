Крім вже виявлених раніше місць скупчення техніки, дослідники виявили як мінімум одне нове: на полігоні "Постоялі двори" в Курській області.

Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною. Збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки розширюється.

Про це повідомила група незалежних російських дослідників Conflict Intelligence Team (CIT).

"На тлі переговорів зі США, НАТО та ОБСЄ перекидання російських сил до кордонів триває. У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, що перекидається, розширюється: до танків і самохідних знарядь додалися зенітні ракетні комплекси", - йдеться у матеріалі.

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Згідно з даними дослідників, найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону - в регіони, які не межують з непідконтрольними Україні територіями Донецької та Луганської областей.

Найбільші місця зосередження російських сил — Клинці та Климово Брянської області, менш ніж за 50 кілометрів та 10 кілометрів від кордону з Україною відповідно.

Крім вже виявлених раніше місць скупчення техніки, дослідники виявили як мінімум одне нове: на полігоні "Постоялі двори" в Курській області.

Крім того, спостерігається розширення стоянок техніки в районі Валуйок Бєлгородської області (10 кілометрів від кордону Україною).

Також триває нарощування військової присутності Росії і в окупованому Криму.

Російські війська біля кордонів України: загроза війни

Росія з кінця жовтня стягує війська до українських кордонів. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, станом на початок грудня чисельність російських військ біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях становила понад 94 тис. солдатів та офіцерів.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити вторгнення Росії до України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив 30 грудня, що зараз РФ фізично не може здійснити велике вторгнення на територію України.

Данілов також наголосив, що РНБО не бачить загроз для відкритого нападу Росії, попри концентрацію російських військ біля України.