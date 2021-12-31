Президент США заявив, що відчутний прогрес у перемовинах можливий в разі деескалації ситуації.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна знизити напруження у відносинах з Україною і попередив про готовність рішуче відреагувати в разі вторгнення російських військ в Україну.

Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови президентів США і РФ.

"Президент Байден наполегливо закликав Росію знизити напруження з Україною. Він чітко заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери рішуче відреагують, якщо Росія глибше вторгнеться в Україну", - наголошується у заяві.

Крім того, американський лідер висловив підтримку дипломатії, - починаючи на початку наступного року з двостороннього стратегічного діалогу стосовно стабільності, потім за участі Організації Північноатлантичного договору в рамках Ради НАТО-Росія, а також в рамках ОБСЄ.

"Президент Байден повторив, що відчутний прогрес і цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США та РФ. Під час розмови Байден попередив президента РФ про серйозні економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи вступу України до НАТО. Також Салліван заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

9 грудня відбулася телефонна розмова Байдена та Зеленського. За підсумками розмови у Білому домі заявили, що Байден підтримав принцип "не узгоджувати жодних рішень та не проводити обговорень про Україну без участі самої України".

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.