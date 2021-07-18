Крім вручення підозри, українські правоохоронці хочуть провести з ним слідчі (процесуальні) дії.

Служба безпеки України викликала главу Міноборони РФ Сергія Шойгу для вручення підозри за ч.3 ст. 27 і ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України ("Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, яке призвело до загибелі людей").

Читайте такожВідведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - ЗеленськийПро це йдеться в документі, опублікованому Службою безпеки України.

Повістку підписав слідчий Тарас Бутенко. СБУ викликає Шойгу 20 липня до Маріуполя.

Крім вручення підозри, українські правоохоронці хочуть провести з ним слідчі (процесуальні) дії.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ ще у 2016 році повідомила про підозру Шойгу і керівництву ЗС РФ в "особливо тяжких злочинах" проти України.

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Автор: Ольга Робейко