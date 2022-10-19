На думку Данілова, це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав мету указу президента Росії Володимира Путіна про запровадження "воєнного стану" на окупованих РФ територіях України.

Про це Данілов написав у Twitter.

"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ для зміни етнічного складу окупованої території", - зазначив він.

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Секретар РНБО наголосив, що це злочин, який має бути засуджений ООН, і який вже був вчинений Росією в Криму та залишився без покарання.

Введення "воєннного стану" на захоплених територіях

Як відомо, 19 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

В Офісі президента України заявили, що для України це нічого не змінює та назвали запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

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