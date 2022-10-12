Міжнародні партнери мають намір допомогти українській державі бути ефективною на полі бою, зазначив міністр оборони США.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін очікує, що Збройні сили України взимку продовжать звільняти українську землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-6"), яке відбулось у Брюсселі (Бельгія).

"Міжнародна спільнота залишається у єдності і зосередженою, і віддана зробити усе, що нам вдасться, для того, аби допомогти Україні захистити її інтереси та суверенну територію", - заявив Остін.

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"Я очікую, що Україна впродовж зими продовжить робити усе, що зможе для повернення своєї території, і щоб бути ефективною на полі бою. І ми будемо робити усе, що зможемо, аби переконатися, що вони (українці - Ред.) мають те, що потрібне для ефективності", - наголосив міністр оборони США.

Він відзначив, що в останній час українські сили були дуже ефективними на сході і півдні країни, оскільки повертають свою територію з-під російської окупації.

"Ми можемо очікувати, що такі продовжаться зимою", - наголосив Остін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично вдасться зробити.

Контрнаступ України - це варто знати

Збройні сили України наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Нашій армії вдалося майже повністю деокупувати Харківську область.

2 жовтня стало відомо, що від військ РФ повністю зачищено місто Лиман Донецької області.

8 жовтня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що у двох громадах Донецької області від ворогів звільнили 40 населених пунктів.

На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня захисники України звільнили понад 1 170 кв. км території. 12 числа у ЗСУ повідомили, що на Херсонщині звільнені ще п'ять населених пунктів.

Також українська армія рухається вперед у Луганській області. Повідомлялося про звільнення 7 населених пунктів.

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