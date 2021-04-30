Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що наразі шанси на "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.
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За його словами, російська сторона в ТКГ замість того, щоб погодити режим "тиші", намагається легітимізувати окупаційну владу.
"Шанси практично відсутні. Російська сторона спробувала замість встановлення дієвого режиму повного припинення вогню, в черговий раз легітимізувати т.зв. "ЛНР/ДНР", слідуючи своїй улюбленій тактиці цейтноту", - заявив він.
Українська сторона наполягає на тому, що на Донбасі мають перестати гинути люди, підкреслив радник.
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