Він заявив, що російська сторона в ТКГ намагається легітимізувати окупаційну владу.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що наразі шанси на "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.

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За його словами, російська сторона в ТКГ замість того, щоб погодити режим "тиші", намагається легітимізувати окупаційну владу.

"Шанси практично відсутні. Російська сторона спробувала замість встановлення дієвого режиму повного припинення вогню, в черговий раз легітимізувати т.зв. "ЛНР/ДНР", слідуючи своїй улюбленій тактиці цейтноту", - заявив він.

Українська сторона наполягає на тому, що на Донбасі мають перестати гинути люди, підкреслив радник.

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Автор: Людмила Жерновська