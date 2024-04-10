Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Одесу та область, заявила в ефірі телемарафону начальниця Координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Ворог дійсно атакує Одещину, зокрема з використанням різних видів озброєння. Вночі це були дрони, потім ворог застосував ближче до світанку зокрема й балістичне озброєння, вдаривши по транспортно-логістичному об'єкту. Наніс удар тоді, коли там знаходилися працівники транспортного підприємства", – сказала речниця ОК "Південь".
Вона також додала, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє працівників. Їх доставили до лікарні та надали медичну допомогу, стан стабільний.
"Пізніше ворог знову атакував Одещину, вже з використанням нових партій ракет. Був знову удар по транспортно-логістичному об'єкту. Тобто методично ворог намагається нищити промисловість і потужності регіону, які продовжують нормальне функціонування в умовах військового стану", – розповіла Гуменюк.
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