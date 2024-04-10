За словами президента, у РФ знали, куди збирається атакувати Україна.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку. Свою думку з цього приводу він висловив під час інтерв'ю Axel Springer, передає Business Insider.

"Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже, - заявив Зеленський. - Торішній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми не домоглися бажаного результату".

Крім того, що Росія заздалегідь дізналася про плани ЗСУ, президент заявив, що в деяких проблемах винна Україна. Він також повідомив, що війська не були "належним чином оснащені".

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Разом з тим, як Зеленський додав, що у контрнаступу був і "позитивний бік":

"Те, що ми зробили, наприклад, на Чорному морі. Це було позитивно. Ми створили альтернативний зерновий коридор у Чорному морі і знищили багато підрозділів російського флоту. Це все великий успіх? З одного боку, ні. З іншого боку, Україна вистояла. Це великий успіх".

Також Зеленський заявив, уже є плани українського контрнаступу у 2024 році: "І цей контрнаступ має дати нам певні результати".

Частина бачення Зеленського успішного контрнаступу у 2024 році передбачає ураження важливих об'єктів інфраструктури, таких як аеропорти та мости, а саме Кримський міст.

"Ми дуже цього хочемо", - сказав він, коли його запитали про руйнування мосту у 2024-му.

Але й Кримський міст - не єдина ціль, наголосив президент: "Йдеться про якісь об'єкти інфраструктури, які є військовими цілями... Є мости, якими доставляється зброя. Аеропорти, з яких злітають літаки і нас бомбять. Це законні цілі. говорячи вже про те, що вони на окупованих територіях України".

Новий контрнаступ ЗСУ у 2024 - анонс Зеленського

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч Україна не тільки оборонятиметься, а й готуватиметься до нового контрнаступу:

"Звичайно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей".

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