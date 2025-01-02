"Азовці" використовують установки у реальних бойових умовах на Торецькому напрямку.

Темп стрільби новітньої САУ DITA складає шість пострілів на хвилину – виявилося, що бригада "Азов" першою отримала чеські 155-мм самохідні артилерійські установки.

Аналітики Defence Express вважають, що це стало гарною нагодою дізнатися більше про ці передові системи. Йдеться, що у листопаді 2024 року командувач Національної гвардії Юрій Півненко оголосив про отримання новітніх САУ DITA, які були доставлені лише через дев’ять місяців після замовлення.

"Це уже створювало певну інтригу, бо саме наші військові стали першими користувачами САУ DITA, котрі були презентовані лише в 2021 році. А тепер маємо ще й значне доповнення до цієї картини – виявилось, що саме бригада "Азов" отримала ці новітні самохідні артустановки чеського виробництва", - йдеться у публікації.

Відео дня

Як стало відомо, "Азов" використовує їх у реальних бойових умовах, зокрема на Торецькому напрямку.

Defence Express зазначає, що відеоматеріал про застосування DITA, по суті є унікальним, бо це взагалі перший відгук про роботу цієї чеської САУ DITA. Це перший досвід використання цих артустановок у бойових діях, що дозволяє оцінити їхню ефективність у боротьбі з окупантами. Окрім значного підвищення бойових можливостей, нові САУ дозволяють вражати цілі навіть у ближньому тилу ворога, що раніше було складно зробити зі старими буксированими артилерійськими системами.

"Сам факт отримання чеських 155-мм DITA означає суттєве підвищення бойових можливостей артилерії "Азов", яка тепер може бити по цілях в тому числі в ближньому тилу ворога. Тим більше, що до цього моменту бійці бригади для відсічі ворогу були вимушені покладатись на буксировані артсистеми, котрі морально застаріли порівняно з DITA", - звертають увагу експерти.

DITA має високий рівень автоматизації: для її експлуатації достатньо лише двох осіб - командира та механіка-водія. У разі виходу з ладу електроніки передбачено ручне дублювання всіх функцій, для чого до складу екіпажу входить ще й навідник.

Система оснащена електронікою, яка забезпечує високу автономність навіть за умов "заглушеного" GPS. Бортовий комп’ютер виконує більшість необхідних маніпуляцій, залишаючи командиру лише внесення даних для стрільби. Вогонь відкривається автоматично після завершення всіх підготовчих дій, зокрема висування опор і зайняття позиції.

Цікаво, що всі позначки на приладах і елементи програмного забезпечення виконані українською мовою, що робить систему більш зручною для використання українськими військовими.

DITA здатна вести вогонь у режимі MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), який дозволяє випускати кілька снарядів по різних траєкторіях так, щоб вони одночасно влучали в ціль. Темп стрільби складає шість пострілів на хвилину, а боєкомплект - 40 снарядів.

Також зазначається, що перші поставки DITA для України стали можливими завдяки Нідерландам, які у лютому 2024 року замовили дев’ять таких САУ, а в жовтні оголосили про додаткове замовлення. Завдяки цьому Україна продовжує нарощувати свої артилерійські можливості, отримуючи сучасне озброєння, що відповідає найвищим стандартам.

Нові чеські артилерійські системи не лише підвищують боєздатність українських військових, але й відкривають можливість для оцінки таких новітніх зразків озброєння у бойових умовах.

Озброєння для України

Взимку 2024 року стало відомо, що Україна отримає 9 артустановок DITA. САУ виготовить Чехія, а Нідерланди профінансують контракт. Йшлося, що командувач Збройними силами Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм навідав один з двох заводів в Чехії. У відомстві наголошували, що Амстердам є одним з найважливіших замовників для чеської оборонної індустрії.

Самохідна гаубиця DITA - це сучасна система вогню, представлена у 2021 році. Вона здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. У Міноборони Нідерландів наголосили, що Україна має велику потребу в цій зброї.

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