Шойгу замовив додаткове озброєння для наступу РФ на фронті

Російський міністр оборони зазначив, що озброєння потрібне для "підтримки темпів наступу".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розпорядився швидше поставити зброю для військової операції Москви в Україні. Крім того, він наказав збільшити обсяги замовлення озброєння.

Як пише Reuters, на нараді з вищим військовим командуванням Шойгу заслухав доповіль начальника Генштабу Валерія Герасимова щодо перебігу війни.

"Для підтримання необхідного темпу наступу необхідно збільшити обсяги і якість озброєння і військової техніки, що надходять у війська, в першу чергу озброєння", - заявив Шойгу. Відео дня

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, аби спробувати наступати в напрямку Торецька.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів. На напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

Начальник прес-служби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що росіяни почнуть наступ на кількох напрямках до 9 травня. За його словами, Сили оборони до цього готові, і прикордонники в тому числі.

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