На думку джерел, Путін, побоюючись, що будь-яка фракція в його еліті набере надто багато сили, вирішив урівноважити владу Шойгу і Міністерства оборони.

Арешт заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в корупції завдає серйозного удару по його давньому наставнику, міністрові оборони Сергію Шойгу, в той час, коли більша частина політичної еліти країни очікує неминучих перестановок.

Як пише Financial Times, очікується, що президент Володимир Путін після переобрання на новий термін представить на затвердження новий склад кабінету міністрів, що спровокує закулісну боротьбу за владу.

"На тлі цієї боротьби спочатку здавалося, що команда Шойгу перебуває на підйомі, чому сприяли нещодавні наступи Росії в Україні та смерть польового командира Євгена Пригожина, який був найзатятішим критиком і суперником Шойгу. Але арешт Іванова, найвисокопоставленішого чиновника, затриманого з 2016 року, ознаменував зрушення в долі Шойгу, особливо з огляду на той вельми помітний спосіб, у який заступника міністра доставили до суду", - пише видання.

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Оскільки Путін ставить лояльність понад усе, Шойгу досі виживав у своїй ролі, незважаючи на невдачі в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну, а також той факт, що "спеціальна військова операція", розрахована на три дні, тепер затяглася на третій рік. Глава Міноборони також витримав запеклу критику з боку глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який торік здійснив спробу заколоту проти Шойгу та інших воєначальників, зазначає видання.

"Але Путін, який, як відомо, побоюється, що будь-яка фракція в його еліті набере надто багато сили, схоже, дійшов висновку, що Кремлю необхідно знайти новий спосіб врівноважити центр влади Шойгу і Міністерство оборони тепер, коли Пригожин більше не відіграє цю роль", - пише WSJ, посилаючись на одного з московських чиновників.

Екстравагантний спосіб життя Іванова, який явно виходив за рамки його офіційних можливостей, зробив його легкою мішенню. Путіна не особливо хвилює корупція - потрібна певна сума, щоб усе відбулося. Але межа все ж є, зазначило одне з джерел.

"Неминуче, що в кліці, де владу переважно розподіляють за допомогою заступництва, [люди] іноді опиняються не на тій стороні чийогось гніву, - сказав генерал Джим Хокенхалл, голова Стратегічного командування британської армії. - У міру того, як війна затягується, ця кліка, яка прагне до влади і грошей, відчуває все більший тиск. І іноді когось обирають, щоб "взяти на себе провину за те, що відбувається".

Арешт заступника Шойгу - що потрібно знати

Напередодні в Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі щонайменше 1 мільйона рублів, за це йому загрожує до 15 років колонії.

Пізніше також з'явилася інформація, що Іванова підозрюють у держзраді.

Джерела в українській розвідці повідомляли, що арешт Іванова став результатом успішної роботи ГУР - у березні 2024 року ГУР провело спецоперацію, унаслідок якої отримало доступ до конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

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