Унаслідок удару постраждали 8 осіб, серед поранених - дівчинка 11 років.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Будинку культури у місті Лозова. Дві ракети вдалося відбити, але одна - влучила.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Телеграм-каналі.

"Унаслідок удару постраждали 8 осіб. Серед поранених - дівчинка 11 років", - повідомив він.

Голова ОДА уточнив, що всі постраждалі на момент удару ракети знаходились поряд із приміщенням, внаслідок чого отримали осколкові поранення. 7 осіб госпіталізовані до медичних установ, лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

"Через влучання ракети в Будинку культури сталася пожежа. Завдяки відважним діям наших вогнеборців займання ліквідували. Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч", - зазначив Синєгубов.

"Немає жодних сумнівів, що окупанти цілили безпосередньо в Будинок культури. Нещодавно відреставрований, був одним із найбільших на Харківщині - велика зала будівлі розрахована на 1078 місць", - розповів голова ОДА.

При цьому він підкреслив, що зруйнований окупантами Будинок культури відбудують, а російських злочинців притягнуть до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень російські війська здійснили ракетний удар по центру міста Лозова Харківської області.

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