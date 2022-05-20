За словами президента, окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар російських окупантів по місту Лозова на Харківщині.

Про це йдеться у його Telegram.

"Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські війська здійснили ракетний удар по центру міста Лозова Харківської області, поранено семеро людей.

Момент удару потрапив на відео. На опублікованих кадрах видно, як російська ракета потрапляє в місцевий Будинок культури. Від вибуху будівлю рознесло. У цей момент по дорозі їхали кілька авто.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що росіяни поширюють фейк, що нібито в Лозовій знищили військовий арсенал.

"Ракета потрапила по цивільній інфраструктурі, а саме в міський Палац культури, який не несе ніякої загрози та небезпеки. Відповідно, щоб виправдати свій жалюгідний промах, росіяни запустили новий фейк, який нібито потрапив у військовий арсенал", - підсумував спікер Одеської ОВА.

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