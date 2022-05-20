Сергій Братчук вказав, що в Росії відразу ж заявили про "знищення військового арсеналу"

Російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Лозова у Харківській області. Момент вибуху потрапив на камеру.

Відповідне відео оприлюднив спікер Одеської ОДА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

"Момент прильоту в будинок культури в Лозовій, Харківська область. Дуже військовий об'єкт", - йдеться в коментарі до відео.

На опублікованих кадрах видно, як російська ракета потрапляє в місцевий Будинок культури. Від вибуху будівлю рознесло. У цей момент по дорозі їхали кілька авто.

При цьому Братчук повідомив, що росіяни поширюють фейк, що нібито в Лозовій знищили військовий арсенал.

"Кілька годин тому Росія завдала ракетного удару по м.Лозова в Харківській області. Ракета потрапила по цивільній інфраструктурі, а саме в міський Палац культури, який не несе ніякої загрози та небезпеки. Відповідно, щоб виправдати свій жалюгідний промах, росіяни запустили новий фейк, який нібито потрапив у військовий арсенал", - підсумував спікер Одеської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська здійснили ракетний удар по центру міста Лозова Харківської області, поранено семеро людей. В результаті ракетного удару постраждала 11-річна дитина.

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