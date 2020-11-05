Бойовики знову порушували перемир'я.

Упродовж минулої доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень перемир'я з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

"Крім того, всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи в районі населеного пункту Шуми відмічено проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об’єднаних сил збили безпілотник противника", - повідомили у штабі.

Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.

30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.

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Автор: Андрій Василюк