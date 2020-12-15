Минулої доби на Донбасі окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
«Минулої доби, 14 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.
Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку українських позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.
«Всі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - додали у штабі.
Від початку поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування РФ відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки.
«Провокація противника не мала загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», - йдеться у зведенні. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
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