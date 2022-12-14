Вороги знають, коли на них починають полювати високоточні системи, зазначив речник Східного угруповання армії України.

Російські окупанти на Донбасі дуже бояться ударів важливих цілях з боку українських військ, здійснених високоточною зброєю.

Противники знають, що наші воїни вночі атакують такою зброєю, і тому ніч для них - страшний час, розповів спікер Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "FreeДом".

"Наші артилеристи, ракетні війська, вони на високоточних системах дуже сильно відпрацювали вже методику і... нічне полювання на їх склади, командні пункти, бази зберігання боєприпасів, вона фактично стала вже такою методично чіткою, щоденною, і вони (окупанти - Ред.) цього дуже бояться", - сказав Череватий.

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Ситуація на фронті зараз - що відбувається на Донбасі

14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що на передовій немає спокою.

За даними Генштабу ЗСУ, вороги зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському і Бахмутському напрямках, а також намагаються поліпшити тактичне положення на Лиманському й Куп'янському.

Армія України дає гідну відсіч ворогу. На нашій землі ліквідували вже близько 96 тисяч загарбників.

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