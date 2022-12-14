Президент наголосив, що оборонятися в умовах, коли російська артилерія знищує усе перед собою, це більше, ніж героїзм.

Спокою на передовій немає, кожен день і метр даються українським воїнам надзвичайно тяжко.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, на фронті ситуація залишається складною.

"Дуже детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні говорив про це у своєму зверненні до Європейського парламенту.

"Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - наголосив він.

Зокрема, глава держави відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які "дуже майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити", а також бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які "дуже результативно" воюють на Кремінському напрямку.

Зеленський також подякував зенітникам і бійцям Повітряних сил за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранських дронів у столиці та на Київщині.

"Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Я дякую вам, хлопці! Загалом було збито 13 "шахедів". Це 13 врятованих об’єктів інфраструктури, це врятовані життя. За один ранок", - сказав він.

Війна в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 14 грудня, Київ та область атакували дрони-камікадзе. ППО було знищено 13 безпілотників.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок у місті Вишневе Київської області. Постраждалих немає.

У Києві уламки від збитих дронів влучили в адмінбудівлю, чотири житлові будинки зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих унаслідок атаки немає.

Як наголосив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, ЗСУ готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці, і докладають "усіх зусиль" для стабілізації ситуації на сході країни.

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