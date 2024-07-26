Пріоритетним для окупантів є Донбас.

На Запорізькому напрямку немає істотних змін в чисельності ворога, він проводить ротацію. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу того чи є значне зосередження додаткових сил противника саме на цьому напрямку.

"Останнім часом істотних глобальних змін у ворожому угрупуванні не спостерігається. Ворог намагається проводити ротацію. Великі втрати", - зазначив він.

Юсов підкреслив, що пріоритетним напрямком для ворога залишається Донбас. При цьому він наголосив, що зіткнення і окремі спроби наступальних операцій з боку ворога спостерігаються практично по всій лінії фронту.

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"Ми можемо говорити, що найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Все інше - ворог проводить багато обманних маневрів і дій. Коли можна і треба буде довести інформацію до суспільства, то це буде зроблено. І Генштаб робить це регулярно, і ми також будемо це робити", - сказав представник ГУР.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Як повідомляв УНІАН, РФ стягнула у Запорізьку область 90 тисяч окупантів. Про це повідомив військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий. При цьому, за його словами, 90-тисячна окупаційне угруповання ворога, стягнуте до Запорізької області, не зможе прорвати нашу оборону, але здатне чинити досить сильний тиск.

Він зазначив, що угрупування ворога в 90 тис. - це "серйозна цифра" і до ситуації треба ставитися уважно.

Дикий нагадав, що росіяни вже намагались робити наступ 50 тис. бійців на Харківщині. Хоч наступ був не результативним, але ворогом для Сил оборони було створено серйозну проблему.

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