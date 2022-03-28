Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

На Харківщині ліквідовано черговий окупаційний безпілотник та ворожий літак.

Про це повідомляє повітряне командування "Схід". Південно-східний регіон "стає другою Чорнобаївкою" для російської авіації.

"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник", – йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 14:30 зенітний ракетний розрахунок повітряних сил знищив черговий ворожий літак.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних Сил відзвітували, що за добу 27 березня Повітряні Сили знищили чотири літаки, вертоліт, два безпілотники та дві ракети окупантів. Водночас вже близько 17 тисяч російських найманців поповнили лави "двохсотих".

Через тотальну нестачу резерву РФ готує відправку резервістів в Україну. Зокрема окупанти кидають на війну ув'язнених – злочинцям обіцяно повну амністію. Якщо, звісно, вони виживуть.

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