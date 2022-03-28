Злочинцям обіцяно повну амністію. Якщо, звісно, вони виживуть.

За трохи більше як місяць війни проти України вже близько 17 тисяч російських найманців поповнили лави "двохсотих", через що РФ змушена проводити мобілізацію. У Кремлі вирішили приховати мобілізацію та провести її одночасно із плановим закликом на термінову службу.

Мобілізація в Росії розпочнеться 1 квітня за програмою "БАРС-2021. В українській розвідці повідомили, що це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, які прибувають у військкомати.

Російська окупаційна влада також приховує залучення до бойових дій російських ув'язнених. Зокрема, близько 100 злочинців, які утримуються в колонії "Чорнокозово" (Чеченська Республіка), вже готуються до відправки в Україну. Всі вони засуджені за тяжкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків).

Водночас, засудженим, які отримали терміни за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються.

Тим, хто погодився, обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі в бойових діях. Показово, що таким мобілізованим не дозволяють бачитися з рідними і взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

Нагадаємо, мобілізацію Росія проводить і на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Серед тих, кого силою відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через загрози застосування сили до їхніх рідних.

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