Російські окупанти здійснили масований авіаналіт з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.

За добу знищено чотири літаки, вертоліт, два безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що зранку 27 березня на Харківщині було збито літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині - вертоліт та БпЛА рашистів.

"Загострення обстановки почалось ближче до 22 години - по всій країні заревіли повітряні тривоги! Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки", - мовиться у дописі.

По ряду об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві - збито протиповітряною обороною.

"По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів", - йдеться у повідомленні.

Так, загалом за добу 27 березня Повітряні сили знищили чотири літаки, вертоліт, два безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети окупантів.

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