За добу знищено чотири літаки, вертоліт, два безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети окупантів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що зранку 27 березня на Харківщині було збито літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині - вертоліт та БпЛА рашистів.
"Загострення обстановки почалось ближче до 22 години - по всій країні заревіли повітряні тривоги! Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки", - мовиться у дописі.
По ряду об'єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві - збито протиповітряною обороною.
"По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів", - йдеться у повідомленні.
Так, загалом за добу 27 березня Повітряні сили знищили чотири літаки, вертоліт, два безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети окупантів.