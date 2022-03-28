Загальні бойові втрати противника з початку війни в Україні становлять на сьогодні близько 17 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Також знищено техніку противника:
- літаків – 123,
- вертольотів – 127,
- засобів ППО – 54,
- танків – 586,
- бойових броньованих машин ‒ 1694,
- артилерійських систем – 302,
- РСЗВ-95,
- автомобільної техніки – 1150,
- кораблів/катерів – 7,
- пускових установок ОТРК / ТРК – 4,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66,
- спеціальної техніки – 21 одиницю.
Крім того, знищено 73 ворожі цистерни з ПММ.
Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зауважили в Генштабі.
Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.
Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.
Дії Москви засудив фактично весь світ.