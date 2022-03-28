Українські військові з початку війни знищили близько 17 тисяч окупантів.

Загальні бойові втрати противника з початку війни в Україні становлять на сьогодні близько 17 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Також знищено техніку противника:

літаків – 123,

вертольотів – 127,

засобів ППО – 54,

танків – 586,

бойових броньованих машин ‒ 1694,

артилерійських систем – 302,

РСЗВ-95,

автомобільної техніки – 1150,

кораблів/катерів – 7,

пускових установок ОТРК / ТРК – 4,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66,

спеціальної техніки – 21 одиницю.

Крім того, знищено 73 ворожі цистерни з ПММ.

Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зауважили в Генштабі.

Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

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