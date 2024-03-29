Поблизу станції чули стрілянину зі стрілецької зброї.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, перебуваючи на Запорізькій атомній електростанції, щодня протягом останнього тижня чули вибухи на різній відстані від об'єкта.

"Кілька разів звуки, мабуть, доносилися поблизу об'єкта, імовірно від вихідного артилерійського вогню", - заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі, цитату якого приводять на сайті організації.

За словами інспекторів МАГАТЕ, вночі 22 та 27 березня поблизу станції було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Крім того, на ЗАЕС спрацював сигнал повітряної тривоги.

Відео дня

"Вчора на об'єкті спрацювала повітряна тривога, через що запланований візит групи МАГАТЕ на встановлення сухого відпрацьованого палива ЗАЕС було відкладено до пізнішого вечора того ж дня", - додав Гроссі.

Інспектори досі не отримали своєчасний та належний доступ до всіх важливих зон, включаючи деякі частини турбінних залів, ізолювальні ворота водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритий розподільний пункт 330 кВ. на сусідній Запорізькій ТЕС. МАГАТЕ відомо про зображення війська та техніки РФ в одному з турбінних залів станції, які були поширені у соцмережах.

Зазначається, що нещодавно ЗАЕС розпочала осушення одного зі спринклерних басейнів 5-го енергоблоку з метою його очищення, що триватиме близько трьох тижнів, після чого очищатимуть також спринклерний басейн 6-го блоку.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, через останні масовані атаки Запорізька атомна електростанція опинялась на межі блекауту. За останні два роки вона вже пережила вісім повних блекаутів і один частковий.

The Times днями писало, що Запорізька АЕС може стати новою зброєю Путіна.

Керівник спецпідрозділу ГУР Тимур розповів, які завдання виконувала розвідка та пояснив, чому так і не вдалося повернути контроль над Запорізькою АЕС.

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