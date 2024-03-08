МАГАТЕ висловлює серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС.

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під повний контроль України.

Як повідомляє прес-служба міністерства енергетики України в Facebook, рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проект резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

Зазначається, що документ закликає РФ до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

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"Російська Федерація відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал Росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС", - зазначив очільник української делегації міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім того, в ухваленому документі висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

Запорізька атомна електростанція: що відомо

21 лютого в "Укренерго" повідомили, що після обстрілу росіян було пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької АЕС.

4 березня голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що в Україні рівень загрози аварії на тимчасово захопленій російськими окупантами ЗАЕС оцінюється в 7-8 балів по десятибальній шкалі.

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