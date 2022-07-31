За словами експерта, Росія свідомо грає на різких емоціях українців щодо теми полонених воїнів "Азову".

Масове вбивство українських військових з "Азовсталі" в Оленівці - це інформаційно-психологічна операція. Росія не випадково обрала саме "азовців" ціллю цього воєнного злочину.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі національного телемарафону 31 липня.

"Ситуація навколо "азовців" буде тривати як мінімум рік в інформаційному просторі РФ. Мовиться про те, що ця тема дуже болюча для України і педалюється активно російськими ЗМІ і спеціальними службами для створення політичного розбрату всередині нашої країни", - зауважив Снєгирьов.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ.

За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера".

30 липня ООН заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії.

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