Масове вбивство українських військових з "Азовсталі" в Оленівці - це інформаційно-психологічна операція. Росія не випадково обрала саме "азовців" ціллю цього воєнного злочину.
Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі національного телемарафону 31 липня.
"Ситуація навколо "азовців" буде тривати як мінімум рік в інформаційному просторі РФ. Мовиться про те, що ця тема дуже болюча для України і педалюється активно російськими ЗМІ і спеціальними службами для створення політичного розбрату всередині нашої країни", - зауважив Снєгирьов.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".
Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ.
За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера".
30 липня ООН заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії.