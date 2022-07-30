Організація Об’єднаних Націй пообіцяла допомогти розслідувати теракт.

Організація Об'єднаних Націй заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці, Донецької області.

Про це пише "Голос Америки".

"У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста", - заявив Фархан Хак, заступник офіційного представника Генерального секретаря ООН.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини.

ГУР МО сповістило, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

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