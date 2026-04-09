Україна може втратити важливе джерело іноземних добровольців, - ЗМІ

Принаймні частина потенційних легіонерів можуть втратити мотивацію йти на службу в ЗСУ.

Україна може втратити частину потенційних іноземних добровольців через те, що уряд Колумбії підвищив зарплати військовим. Про це пише "Мілітарний".

Видання посилається на заяву президента країни Густаво Петро, який анонсував підвищення зарплат для всіх військових посад.

"У 2025 році інфляція становила 5,1%, однак Національний уряд затвердив підвищення на 7% для зарплат офіцерів та старшин Збройних сил. Найголовніше, відбулося історичне підвищення для вирівнювання зарплат базового рівня Збройних сил", – повідомив він у соцмережі Х.

Відтепер зарплати в колумбійській армії будуть напряму прив’язані до зарплат генералів. Як наслідок, зарплати солдатів, сержантів та молодших офіцерів істотно зросли (на 10-25%) і складають тепер близько 660-690 доларів США.

Усе це доволі непогані зарплати, як за колумбійськими мірками, тож принаймні у деяких колумбійських військових буде менше мотивації покидати військову службу вдома, аби йти на службу в ЗСУ.

Разом з тим варто зауважити, що колумбійські військові зазвичай йдуть у відставку після 20 років служби. Часто це означає, що людина покидає службу у віці 38-45 років. Саме такі відставні військові колумбійської армії часто йдуть контрактниками на службу в армії інших країн.

Колумбійці на службі ЗСУ

Як писав УНІАН, колумбійські добровольці стали помітною частиною іноземного контингенту в ЗСУ. За оцінками, їхня кількість може сягати кількох тисяч, а окремі підрозділи формуються навіть у вигляді повністю південноамериканських рот, що спрощує підготовку завдяки спільній мові.

Раніше повідомлялося про їхню участь у боях зокрема на Сумщині.

Значну роль у залученні колумбійців відіграють саме фінансові фактори: зарплата в Україні значно вища, ніж у Колумбії. При цьому самі військові мають великий бойовий досвід після боротьби з повстанцями та наркокартелями. Крім того, їх цінують за підготовку, наближену до стандартів НАТО, що робить таких бійців важливим ресурсом для української армії.

