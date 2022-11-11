У в'язниці вбивця раптом зрозумів, що хоче воювати "за родіну".

В Україні ліквідували колишнього заступника начальника Брасівського відділу поліції Дениса Терехова, засудженого за вбивство 17-річного юнака, скоєне в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан "Штірліц", окупант отримав 13,5 років колонії, але у в'язниці раптом зрозумів, що хоче воювати.

"Заступник начальника Брасівського відділу поліції, колишній майор Денис Терехов під дією бояришника вбив 17-річного хлопця, отримав 13,5 років, записався в ПВК "Вагнер" і за традицією успішно демобілізований. Слава Нації. Смерть ворогам", - написав він.

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За даними російських ЗМІ, Терехова залюбки прийняли "добровольцем", адже він мав бойовий досвід. Родичі відправилися у Воронеж для упізання тіла.

У 2019 році Терехов, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жорстоко побив 17-річного юнака. Постраждалий впав у кому та помер через кілька днів, не прийшовши до тями. Терехова засудили до 13,5 роки колонії суворого режиму та позбавили звання "майор поліції".

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Збройні сили України наприкінці літа пішли в контрнаступ. Вже звільнено майже всю Харківську область, а також низку населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

9 листопада командувач окупаційними військами РФ в нашій країні Сергій Суровікін сказав, що загарбники залишають правобережжя Херсонської області.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнено територію площею майже 1,4 тис. квадратних кілометрів.

Станом на 11 листопада на нашій землі вже ліквідували 79 400 загарбників.

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