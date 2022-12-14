Вона відзначила гідність та хоробрість українців, які зараз переживають війну.

Російські окупанти вранці атакували Київ за допомогою іранських дронів. Після нападу в США пообіцяли надати Україні ще більше допомоги.

У Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що допомога вже в дорозі.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами - ще більше допомоги вже в дорозі", - написала Брінк.

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Ранкова атака дронів

Після 6-ї ранку 14 грудня у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. Усі відповідні служби виїхали на місце "прильоту".

За інформацією Офісу президента України, внаслідок ранкової атаки пошкоджено приватний будинок у місті Вишневе Київської області. У Київській обласній військовій адміністрації додали, що уламок від ворожого дрона пошкодив дві адмінбудівлі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку російських окупантів на Київ. За його словами, всі 13 ворожих БПЛА були збиті українською ППО.

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