Цього ранку люди внаслідок атаки дронами не постраждали.

Внаслідок ранкової атаки баражуючих боєприпасів "Shahed" на столицю пошкоджено 5 будівель, постраждалих серед населення немає.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів.

"Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали", – повідомив Попко.

Відео дня

Раніше стало відомо, що завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Як сповістили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, ударні БПЛА летіли з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Атака по Києву та Київській області 14 грудня

Близько 6:00 в середу, 14 грудня, повітряну тривогу оголосили у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький. В Київській області вона тривала найдовше – понад 3 години.

У цей час російські окупанти запустили щонайменше 13 дронів-камікадзе по території Київської області. У Вишневому було пошкоджено житловий будинок і автівку. Також було завдано удару по Шевченківському району столиці. Там уламками дрона пошкоджено адміністративні будівлі.

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