Він подякував силам протиповітряної оборони, які збили 13 дронів-камікадзе.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку російських окупантів на Київ.

"Цей ранок терористи почали з 13 "Шахедів". Попередньо, всі 13 збито українською ППО. Молодці, пишаюся. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени", - зазначив президент у своєму відеозверненні.

Ранкова атака на Київ та область: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, зранку Київ та область атакували дрони-камікадзе. Завдяки роботі ППО було знищено 13 безпілотників.

Відео дня

За інформацією Офісу президента України, внаслідок ранкової атаки пошкоджено приватний будинок у місті Вишневе Київської області.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що у Києві уламки від збитих дронів влучили в адміністративну будівлю, чотири житлові будівлі зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих унаслідок атаки немає.

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