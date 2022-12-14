Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку російських окупантів на Київ.
"Цей ранок терористи почали з 13 "Шахедів". Попередньо, всі 13 збито українською ППО. Молодці, пишаюся. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени", - зазначив президент у своєму відеозверненні.
Ранкова атака на Київ та область: що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, зранку Київ та область атакували дрони-камікадзе. Завдяки роботі ППО було знищено 13 безпілотників.
За інформацією Офісу президента України, внаслідок ранкової атаки пошкоджено приватний будинок у місті Вишневе Київської області.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що у Києві уламки від збитих дронів влучили в адміністративну будівлю, чотири житлові будівлі зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих унаслідок атаки немає.