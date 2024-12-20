У місті зафіксовані значні руйнування. Шестеро людей постраждали.

На місці ракетного удару по Кривому Рогу закінчили аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА СЕргій Лисак. "Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них – 15-річна дівчинка. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - деталізував він.

Внаслідок удару частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджені – 3 багатоквартирних і 17 приватних. Побиті й понад 20 транспортних засобів.

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"Потрощені вікна в соціальному закладі. А ще – стаціонарному відділенні лікарні. Його пацієнтів перевели до інших медустанов", - додав Лисак.

Удар по Кривому Рогу: що відомо

Вночі ворог вдарив балістичною ракетою по житловій двоповерхівці, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. "На зараз 5 постраждалих – дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості", – написав він.

А 11 листопада окупаційні війська вдарили ракетою по п’ятиповерхівці, внаслідок чого був зруйнований один з під'їздів. Внаслідок цього обстрілу постраждали 14 людей, двоє з них - діти. Тоді загинула мама з трьома дітьми.

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