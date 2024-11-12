Пошуково-рятувальна операція на руїнах п'ятиповерхівки завершена.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів криворізького будинку, який вчора атакувала РФ, дістали тіла всіх трьох загиблих дітей.

"Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року... Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", - написав він у Telegram.

Як зазначає Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг", загинули Олена Кулик та троє її дітей - Кирило (10 років), Демид (2,8 року) та Уляна (2 місяці).

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Удар по Кривому Рогу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці російські окупаційні війська вдарили ракетою по п’ятиповерхівці, зруйнувавши в одному з під'їздів квартири з першого по останній поверх.

Внаслідок цього обстрілу постраждали 14 людей, двоє з них - діти.

Ближче до ночі стало відомо, що з-під завалів будинку дістали тіло загиблої жінки. Її дітей шукали протягом всієї ночі.

На обстріл Кривого Рогу відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Щодня, щоночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію", - наголосив очільник держави.

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