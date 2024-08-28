Сьогодні в Кривому Розі постраждало 9 людей, а в Куп’янську – 14, серед яких троє поліцейських.

Триває ліквідація наслідків російських ударів по Кривому Рогу (Дніпропетровська область) та Куп’янську (Харківська область), є загиблі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу – і знов балістика. Був удар керованою авіабомбою по Купʼянську – просто по центру міста. Люди були пі д завалами. Є, на жаль, загиблі", - сказав він.

За його словами, всім партнерам України значно більш активно протидіяти російському терору, який не повинен стати "нормальністю" для Європи.

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"Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове", - наголосив президент України.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні російські окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська.

Він зазначає, що вже відомо про 12 постраждалих від ворожого удару. Пошкоджене приміщення міської адміністрації, а також внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду. Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини та цивільна інфраструктура.

В Офісі генпрокурора уточнили, що станом на 19:40 кількість постраждалих зросла 14 людей, серед них троє поліцейських.

Удари РФ по Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 серпня російські окупанти завдали удар по готелю в місті Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару загинули чотири людини та п’ятеро постраждали. Атака частково зруйнувала чотириповерхову будівлю. Пошкоджено майже півтора десятка будинків, кафе і магазини, близько двох десятків машин.

Сьогодні, 28 серпня в Кривому Розі був день жалоби і окупанти знову вдарили по місту. Постраждало 9 людей. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені понад 230 авто, адмінбудівлі, СТО та інші цивільні об’єкти.

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