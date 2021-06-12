Військовослужбовець Володимир Бєлов родом з Мукачево.

На Донбасі учора внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув військовослужбовець Володимир Бєлов.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.

«Учора близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми несумісні з життям», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу ООС, 11 червня внаслідок ворожого обстрілу позицій Збройних сил поблизу Водяного загинув український боєць. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва