На Донбасі учора внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув військовослужбовець Володимир Бєлов.
Про це у Facebook повідомляє Закарпатська облдержадміністрація.
«Учора близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми несумісні з життям», - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу ООС, 11 червня внаслідок ворожого обстрілу позицій Збройних сил поблизу Водяного загинув український боєць. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
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