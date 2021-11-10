Голова СБУ стверджував, що зловмисник особисто з ним ніяких угод не укладав.

Затриманий бойовик Денис Куліковський ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку, не укладав зі Службою безпеки України жодних угод.

Про це заявив на брифінгу голова СБУ Іван Баканов, коментуючи оприлюднену у соцмережах інформацію про те, що Куліковський перебуває в Києві ще з 2019 року і співпрацює зі спецслужбою, даючи показання на своїх керівників.

"Він не міг укладати ніяких угод з СБУ. Особисто зі мною 100% ніяких угод не укладав. Якби він уклав відповідні угоди, я думаю, його ніколи б не було затримано", – сказав Баканов.

Читайте такожЖурналіст розповів про затримання головного ката в'язниці бойовиків "Ізоляція" (відео)Разом з тим він не відповів на запитання, як довго до моменту затримання Куліковський перебував на підконтрольній Україні території, зокрема в столиці, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, Дениса Куліковського затримали 9 листопада у Києві, а наступного дня суд заарештував його на 60 діб без права внесення застави.

За інформацією СБУ, бойовик організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях ув’язнених громадян України.

У жовтні 2020 року керівнику "Ізоляції" заочно повідомили про підозру. Йому інкримінували торгівлю людьми, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни.

Довідка УНІАН. "Ізоляція" – це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру у Донецьку після захоплення міста у 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в’язниці в різний час утримували близько 3,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. – це цивільні особи. В "Ізоляції" в'язнів катують і піддають сексуальному насильству.

Автор: Дмитро Хилюк