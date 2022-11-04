Це стосується енергетичних і водних підприємств і станцій.

Країни G7 домовилися створити "координаційний механізм", щоб допомогти Україні "відремонтувати, відновити і захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру". Представники "Великої сімки" обговорили потреби нашої держави напередодні зими.

Як повідомило видання The Washington Post, міністри закордонних справ США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Японії, Канади та Італії обговорили терміни реалізації "координаційного механізму". Всі чиновники погодилися, що потрібно діяти до настання зими.

"Якщо ми дозволимо безкарно ігнорувати це, то основи міжнародного порядку почнуть розмиватися і в кінцевому підсумку впадуть, і ніхто з нас не може дозволити цьому статися", — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи разом з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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Дипломати також обговорили надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони. Вони необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе і ракет, які РФ використовує для ударів.

Рішення про створення "координаційного механізму" послідувало після виступу МЗС України Дмитра Кулеби. Його доповідь перервалася через екстрене відключення електроенергії. Коли світло знову з'явилося, міністр продовжив. Кулеба розповів про ситуацію з енергетичною інфраструктурою та застосування Росією іранських безпілотників, а також закликав до глобальної підтримки України та посилення тиску на агресора.

Стан енергетичної інфраструктури України: остання інформація

У Міненерго повідомили, що 40% енергетичної інфраструктури держави серйозно пошкоджено. Через це на території багатьох областей проходять стабілізаційні та аварійні відключення енергопостачання.

Вранці 4 листопада в Києві без світла залишилися 450 тисяч квартир. Показник в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Причиною відключення електрики стало перевантаження центрального вузла енергосистеми країни.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що останнім часом почастішали випадки, коли люди застрявали в ліфтах через зникнення енергопостачання. Жителів столиці просять на користуватися ними в поточній ситуації.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував подальші дії російських окупантів: "Вони намагаються розділити українських споживачів і українську генерацію, зруйнувати потоки, високовольтні лінії і підстанції насамперед".

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