Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ.

Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Про це у суботу, 10 квітня, повідомляється у Твіттері місії США при ОБСЄ.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ зберуться сьогодні о 16.00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Стягування військ РФ до кордону України: що відомо

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

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За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що справжні цілі Росії у стягуванні військ до українських кордонів можуть критися у посиленні тиску на Київ, аби він поступився у переговорному процесі.

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Автор: Вікторія Гордієнко