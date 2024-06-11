На нових знімках чітко видно пошкодження російського винищувача та ситуацію на летовищі.

Сили оборони 8 червня в Астраханській області РФ на аеродромі "Ахтубінськ" вперше уразили найсучасніший винищувач Москви Су-57. Американське видання The War Zone опублікувало свіжі супутникові знімки враженого літака, де видно значні пошкодження.

Раніше супутникові знімки оприлюднило Головне управління розвідки, але з одним винущувачем. У відомстві зазначили, що аеродром "Ахтубінськ" знаходиться приблизно на відстані 620 кілометрів від лінії фронту.

Але на нових знімках чтікіше видно пошкоджений літак. Він знаходиться під каркасом будь-якого накриття. Ще за день до атаки, 7 червня, на знімку ліворуч від літака видно незначне потемніння, але немає жодних обгорілих місць чи воронок не помічалось.

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Проте вже 10 червня на знімках зображені ті ж самі літаки, які стояли на аеродромі вже після атаки 8 червня. Як і на знімку з ГУР, на ньому видно сліди горіння і невелику воронку від кабіни реактивного літака.

"Вибух та осколки від такої близької детонації, швидше за все, прошили б винищувач і спричинили інші пошкодження. У задній частині літака видно ще один обгорілий слід, схожий на невелику пробоїну від вибуху", - зазначає видання.

Також біла пляма є на верхній частині фюзеляжу за кабіною пілота. Незрозуміло, що це таке. У матеріалі йдеться, що, можливо, це якийсь брезент, який потенційно покриває пошкодження. Інша біла смуга, що виглядає з внутрішньої частини крила, схоже, є сонячним відблиском.

"Це також було на зображенні ГУР, яке тоді викликало плутанину, але тепер має сенс у контексті нових зображень, які включають інші літаки поблизу", - пояснили у виданні.

Удар по Су-57 - що відомо

Як писав УНІАН, раніше авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап розповів, скільки літаків Су-57 ще залишилось у Росії. За його словами, до атаки України, РФ мала близько 10-11 таких винищувачів і вони є досить небезпечним для українців.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що російський диктатор Володимир Путін скаженіє після ураження Су-57.

"Путін справді скаженіє. І реакція у Кремлі справді дуже гаряча і відчутна, тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати", - сказав Юсов.

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