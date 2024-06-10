Реакція в Кремлі на ураження Су-57 дуже гаряча.

Російський диктатор Володимир Путін скаженіє через ураження новітнього російського літака Су-57.

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції - ані підтвердити, ані спростувати. Але, так, чудові новини. Путін справді скаженіє. І реакція у Кремлі справді дуже гаряча і відчутна, тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати", - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного марафону..

Він уточнив, що Су-57 не залітали безпосередньо у повітряний простір України, бо росіяни боялися, що ці літаки можуть бути збитими.

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"Зрештою, відомо, що Росія завищувала характеристики цього літака з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь", - зазначив Юсов.

Водночас, Росія застосовувала ці літаки для завдання ракетних ударів по українських цивільних об'єктах.

"Справді, є інформація про можливе ураження двох Су-57, і також про загиблих і поранених окупантів, які були на цей момент на летовищі", - додав Юсов.

Представник ГУР додав, що цілком справедливо, що російські військові об'єкти, і власне літаки, які беруть участь у геноцидній війні і у завданні ударів по мирних містах України, зазнають уражень на території РФ.

"Є вже публічна інформація з ворожого інформаційного поля. Ворог сам підтверджує ураження однієї одиниці. Є оприлюднені супутникові знімки, які чітко показують ураження одного повітряного судна. Відповідно, коли буде об'єктивне підтвердження, ми будемо говорити два. Наразі є інформація про ураження двох Су-57. Стосовно об'єктивного підтвердження треба ще почекати", - сказав Юсов.

Він уточнив, що мова йде мабуть про ураження.

"Але, ми розуміємо, це складний технологічний процес, і лише діагностика пошкоджень займе у ворога чималий час, і відновлення, відповідно, так само. А якщо говорити про те, що це, за великим рахунком, штучний товар, Су-57 для путінської армії, то мінус будь-якої одиниці - це серйозний удар по спроможностям ворога", - зазначив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що в Росії є до десятки одиниць Су-57.

Знищення Су-57 - головні новини

Літак Су-57 було уражено на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії.

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у війні проти України російські загарбники застосовували лічені рази літаки Су-57. Цей літак було помічено на досить серйозному віддаленні від лінії зіткнення, і бачили декілька разів, коли він застосовував свої керовані авіаційні ракети.

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