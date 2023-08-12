Знищено також танк, який намагався допомогти екіпажу БМПТ.

Військові контррозвідники Служби безпеки України розгромили розхвалену російську бойову машину підтримки танків "Термінатор-2".

Як повідомляє прес-служба СБУ, рідкісний російський екземпляр було знищено кількома влучаннями дронами-камікадзе.

"Влаштували судний день російському "аналоговнєту БМПТ "Термінатор-2". Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, "але… його також вразили специ СБУ".

Втрати Росії - актуальні дані

Станом на 12 серпня Росія втратила 4295 танків та 8324 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2023 року орієнтовно склали близько 253 290 осіб. 510 окупантів ліквідовано за останню добу.

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