Тиждень лікарі боролися за його життя.

До 6 зросла кількість загиблих від атаки РФ по Сумах 3 червня. Про це сьогодні повідомив у Telegram Сумський міський голова Олександр Лисенко.

"У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя. Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб", - йдеться у повідомленні.

Удар по Сумах

Як повідомляв УНІАН, 3 червня росіяни здійснили обстріл міста Суми з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). У Сумській міській раді повідомили про п'ять влучань у трьох районах міста, постраждали цивільні. Було відомо того дня про трьох загиблих та 25 поранених, з яких 6 - у важкому стані (троє дітей і троє дорослих).

Відео дня

Наступного дня у Міністерстві охорони здоров’я інформували, що після удару по Сумах медична допомога знадобилася 25 людям: 24 постраждалих залишаються на лікуванні, з них 12 дорослих і троє дітей – у стаціонарних відділеннях. Загинули четверо людей, двоє з них померли в лікарні.

Також 4 червня мер Сум інформував, що до пʼяти зросла кількість жертв внаслідок російського удару по Сумській громаді 3-го червня - у лікарні померла 86-річна постраждала.

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