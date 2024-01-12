Велика Британія не відступить від підтримки України, підкреслив британський прем'єр.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак впевнений, що президент РФ Володимир Путін помиляється, якщо думає, що зможе протриматися у війні довше за Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сунак сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Сунак наголосив, що з Києва надсилає послання від імені британського народу і союзників у світі про те, що Україна не залишилась сама. "Україна ніколи не буде на одинці. Путін, можливо, думає, що може довше протриматися за нас, але він помиляється. Ми виступатимемо на вашому боці сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно", - сказав Сунак.

Прем'єр Британії наголосив, що ця війна стосується права України на самооборону і визначення власного майбутнього. Він сказав, що історичним вибором українського народу є бути незалежною демократією у серці Європи.

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"Ваше прагнення до свободи надихнуло і зачепило британський народ. І для вільних держав нашого світу - допомога для України - це також інвестування у нашу власну колективну безпеку", - сказав Сунак.

"Бо якщо Путін виграє в Україні - він там не зупиниться. І наші опоненти в усьому світі вірять, що ми не маємо ні терпіння, ні ресурсів для довгих війн. Тому, відступом зараз, ми підбадьоримо не лише Путіна, але і його союзників у Північній Кореї, Ірані та деінде. Саме через це, Сполучене Королівство і вільний світ продовжать виступати на стороні України, як ми це робили з самого початку цієї війни", - наголосив Сунак.

Чиновник нагадав, що Британія стала першою країною, яка розпочала здійснювати військову підготовку українських військових, а також першою країною у Європі, яка надала летальне озброєння, і першою, яка зобов'язалася надати західні бойові танки та озброєння дальнього радіуса дії. "Але ми повинні робити більше. Наші дії зараз визначать майбутній шлях війни", - сказав Сунак.

За його словами, поки нині рішучість Заходу похитнулась, Британія оголошує сьогодні найбільший єдиний оборонний пакет для України з часу початку війни. Його вартість становить 2,5 млрд фунтів.

"До нього увійде більше обладнання протиповітряної оборони, більше протитанкової зброї, більше ракет дальнього радіуса дії, тисячі одиниць боєприпасів і артилерійських снарядів", - наголосив Сунак.

Він сказав, що також нова безпекова допомога передбачає навчання тисяч українських військових чоловіків і жінок. Також в оборонний пакет увійшло 200 мільйонів фунтів на виробництво тисяч дронів. Це є найбільшою допомогою для України у забезпеченні дронами у порівнянні з будь-якою іншою країною.

Він сказав, що загалом з часу початку війни безпекова допомога від Британії для України зросла до майже 12 млрд фунтів.

Ріші Сунак в Києві - сьогодні треба знати ці важливі новини

12 січня стало відомо, що очільник уряду Британії здійснив неанонсований візит у столицю України. Під час візиту чиновник, зокрема, анонсовано надання українській державі пакета військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і поставку найбільшої в історії партії дронів.

Також стало відомо, що українська та британська сторони підписали історичну безпекову угоду. Зокрема, документ передбачає швидке надання Києву Лондоном необхідної допомоги у разі атаки РФ у майбутньому.

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