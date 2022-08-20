Примітно, що подібні методички випустила окупаційна адміністрація в Херсонській області.

Командування ЗС РФ, побоюючись активного використання українськими військовослужбовцями купленого супутника ICEYE, розробили для своїх солдат спеціальну методичку.

Про це інформує Telegram-канал "ЗСУ - війна з окупантами".

Командування ЗС РФ за допомогою методички, мабуть, розраховує знизити "вплив" супутника ICEYE на своїх військовослужбовців.

Загарбникам пропонують використовувати "тільки довірені джерела інформації – російські державні телеканали", а також обмежити використання Інтернету. Разом з цим, у методичці не сказано, як вищезазначені дії можуть знизити діяльність ICEYE.

Крім того, командування ЗС РФ вимагає від своїх підлеглих краще маскувати бойову техніку в польових умовах, щоб космічний об'єкт не зміг її зафіксувати. Російським військовослужбовцям також наказують не допускати накопичення особового складу одному місці і контролювати роботу РЕБ.

Примітно, що подібні методички випустила окупаційна адміністрація в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме - на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

УНІАН писав, про вражаючі характеристики супутника ICEYE, придбаного фондом Притули.

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