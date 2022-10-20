Російська армія зіштовхнулася з великим дефіцитом озброєння. Кремль купує старі зразки техніки в африканських країн.
Подробиці розповів російський опозиціонер й екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков.
"Я думаю, потенціал вичерпався. Росія, як жебрак, бігає по всьому світу і збирає залишки якихось озброєнь. Я чув, що вони дісталися Африки і там скуповують стародавню техніку часів Радянського Союзу. Вони беруть цю техніку, ремонтують на заводах і кидають в бій. Там гармати, які я ще бачив у 1979 році, коли проходив службу в армії. При чому конструкція гармати 1943 чи 1947 року. Шукають все що можна", - сказав Гудков.
Політик додав, що керівник окупаційних російських військ в Україні Сергій Суровікін може хмурити брови і казати гучні слова, але воювати немає чим.
"Що вони можуть зробити? Ну можуть озброїти солдат легкою стрілецькою зброєю і кинути на північ України, щоб відволікти ЗСУ від деокупації Херсонщини. Але вони все одно готуються тікати з Херсону. Це найбільш очевидний варіант. Чиновники вже вивезли звідти свої родини", - заявив Гудков.
Російська армія: головні проблеми
- Британська розвідка підтвердила, що рашисти виснажені, у них бракує боєприпасів.
- Армія окупантів скоро може відчути дефіцит пального.
- У росіян також вичерпуються ракети.
- Експерт раніше дав прогноз, коли у Росії закінчаться боєзапаси.