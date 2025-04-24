Аналітик висловив думку, що якби європейці були частиною оборонної війни, то українці могли б використовувати всю свою авіацію для наступальних операцій.

Ефективні військово-повітряні сили (ВПС) - це те, чого українцям найбільше не вистачає для операцій на землі. Якби вони могли створити деяку перевагу в повітрі над своєю територією, це мало б "велике значення".

Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк, пише Sky News. "Їм потрібно більше власних літаків і навчених пілотів. F-16 хороші, але їм потрібні й інші", - вважає аналітик.

Кларк додав, що якби європейські союзники були б готові посилити українські ВПС, то безпольотна зона над Україною могла б мати значення. Він каже, що тоді українці змогли б збивати балістичні ракети, що летять із Росії.

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"Якби європейці були частиною оборонної війни, то українці могли б використовувати всю свою авіацію для наступальних операцій. Це могло б мати значення на землі і сильно ускладнити життя російської армії", - сказав аналітик.

За словами фахівця, у європейців є одна зброя, здатна допомогти українцям переломити хід подій на фронті. Кларк сказав, що німецька ракета Taurus могла б мати значення для України.

"Taurus - це краща дальність, важча і загалом краща боєголовка", - сказав він.

"Taurus справді хороший для підриву таких об'єктів, як мости і споруди. Він дійсно завдає великої шкоди ключовим об'єктам саме так, як вам би хотілося", - зазначив фахівець і додав, що ця зброя насправді дуже ефективна "проти військових та інфраструктурних об'єктів".

Видання зазначило, що Taurus - це потужна система крилатих ракет, яка може вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційним переломним моментом для українських сил, якби вони могли їх використовувати.

Питання передачі Україні Taurus

14 квітня майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв Україні Taurus, щоб вона могла вдарити по Кримському мосту. Він висловив упевненість, що Києву потрібна допомога, щоб "просунутися вперед" на полі бою.

Німеччина поки що утримується від передачі ракет Taurus, пояснюючи це їхньою високою потужністю та побоюваннями щодо ескалації конфлікту.

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