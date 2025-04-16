Політичні союзники Мерца вважають за потрібне зберегти ембарго на поставку цих ракет.

Україна, ймовірно, так і не отримає німецькі ракети Taurus, попри відповідну обіцянку без п’яти хвилин нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він може передумати, коли дізнається деякі секретні речі щодо цих ракет. Про це заявив генсек союзної до Мерца партії СДПН Маттіас Мірш, якого цитує Tagesschau.

Оскільки переговори про нову урядову коаліцію між блоком ХДС/ХСС, від якого обирався Мерц, і партією СДПН досі тривають, Мірш закликав політичних партнерів виробити спільне рішення у питанні ракет Taurus.

"Я припускаю, що Фрідріх Мерц, щойно він буде повністю проінформований спецслужбами [щодо особливостей ракет Taurus], ще раз дуже чітко зважить всі за і проти. І ми приймемо це рішення разом", - сказав Мірш.

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Він зауважив, що Німеччина не хоче спровокувати ескалацію війни і тим паче бути безпосереднім її учасником. Саме це, за словами Мірша, є причиною, чому досі ракети не постачалися Україні.

"І я припускаю, що це так і залишиться", – додав політик.

Мерц обіцяє Україні ракети Taurus

Як писав УНІАН, під час передвиборчої кампанії взимку лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц критикував чинного канцлера Олафа Шольца за недостатню підтримку України. Зокрема він пообіцяв, що, ставши канцлером, зробить те, чого уникав Шольц – надасть Україні ракети Taurus. Після перемоги на виборах у лютому Мерц підтвердив ці наміри.

Досі Німеччина утримувалась від передачі ракет Taurus, пояснюючи це їхньою високою потужністю та побоюваннями щодо ескалації конфлікту. При цьому у Шольца посилалися на якісь секретні причини, про які не можна говорити.​

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